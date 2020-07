Carrefour si muove in direzione opposta rispetto alla tendenza attuale, mirata verso la realizzazione di campagne promozionali votate al SottoCosto ed alla massima riduzione dei prezzi di vendita, arrivando difatti a proporre buoni sconto su ogni acquisto effettuato dal consumatore.

L’idea è differente da quanto avevamo visto tempo fa da Trony, il coupon non verrà rilasciato al raggiungimento di una determinata soglia di spesa, ma risulta essere legato al singolo prodotto, ciò sta a significare che se acquisterete due dispositivi con annesso un buono sconto, questi si sommeranno. La riduzione non verrà applicata direttamente sullo scontrino attuale, ma richiederà una nuova spesa sempre nello stesso punto vendita (anche con acquisti non legati alla tecnologia).

Ricevete i codici sconto Amazon e le offerte più speciali del periodo sul vostro smartphone, per farlo dovete semplicemente iscrivervi al nostro canale Telegram.

Volantino Carrefour: i prezzi sono davvero bassissimi

Gli smartphone in promozione non si discostano mai più di tanto dai soliti, quindi parliamo di iPhone 11 in vendita alla modica cifra di 829 euro (versione sbrandizzata con 64GB di memoria interna), passando anche per un ottimo iPhone SE 2020 acquistabile a 499 euro.

Se interessati invece al mondo Android, ecco spuntare Xiaomi Redmi Note 8T a 179 euro, ma anche Samsung Galaxy A40 a 199 euro, Xiaomi Redmi 8A in vendita al prezzo di 119 euro o il Samsung Galaxy A20e a 149 euro. Tutti smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, forte segnale che è a tutti gli effetti ciò che la gente più cerca nel periodo corrente.