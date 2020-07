L’ultimo volantino di casa Bennet appare essere davvero stratosferico, frutto di una campagna promozionale perfettamente azzeccata da un’azienda che vuole rientrare nel mondo della rivendita di elettronica, fornendo al pubblico prezzi bassi ed estremamente interessanti.

Per cercare di contrastare l’incredibile dominio di Esselunga, parlando di supermercati votati alla tecnologia, Bennet ha pensato di proporre un volantino che assomiglia terribilmente ad un SottoCosto, ma che in realtà non lo è. Il suo nome è completamente differente, le scorte sono però limitate, di conseguenza se vi interesserà uno dei prodotti indicati nel nostro articolo, raccomandiamo caldamente una rapida decisione.

Volantino Bennet: ecco le offerte con alcuni dei prezzi più bassi

Il volantino Bennet decide di non puntare ai top di gamma o ai dispositivi più costosi, ma si posiziona esattamente nella fascia media del mercato, raggiungendo al massimo un Apple iPhone 8 in vendita a 379 euro.

Nell’eventualità in cui dovesse invece interessarvi un device con sistema operativo Android, allora dovete affidarvi all’accoppiata Samsung Galaxy A70 e Galaxy A20e, ottimi dispositivi in vendita a non più di 269 euro, chiaramente in grado di fornire un buon insieme di prestazioni, non al livello di altri modelli più costosi.

La campagna promozionale resta comunque disponibile in tutti i punti vendita Bennet sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. Per godere di una visione d’insieme dell’intero volantino, raccomandiamo di aprire subito le pagine che trovate elencate qui sotto nel dettaglio.