Adobe ha ufficialmente annunciato il rilascio di alcune nuove funzionalità per una delle sue applicazioni di punta, ossia Photoshop. Questi cambiamenti sono dedicati ai tablet Apple iPad e potrebbero aiutare gli utenti a svolgere i propri preziosi lavori anche quando sono in viaggio. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Adobe Photoshop: i cambiamenti ottimizzati per iPad

Una delle prime novità è il pennello Migliora bordo (guida disponibile qui). Questo è uno strumento adatto alla selezione immagini e sarà più preciso e semplice da controllare anche senza avere a disposizione mouse, tastiera o tavoletta fotografica. Inoltre, sarà possibile rifinire i bordi di aree complesse e avere la possibilità di utilizzare altri strumenti per apportare le modifiche. La selezione dunque, sarà decisamente più accurata e si potranno modificare elementi in primo piano o sullo sfondo senza aver bisogno di usare un PC.

Gli ingegneri di Adobe ci hanno tenuto a spiegare che questo lavoro fatto con l’app per iPad è stato fatto per fornire un’interfaccia più familiare agli utenti al fine di aumentare la velocità d’uso. Infatti, l’isolamento dei pixel comporta una potenza di calcolo maggiore, quindi è stato provvidenziale un importante lavoro per avere le prestazioni che servivano.

Altra importante nuova funzionalità è quella della rotazione dell’area di lavoro, la quale permetterà di modificare come la scena viene visualizzata usando una gesture a due dita. In questo modo si avrà l’opportunità di lavorare in una maniera più semplice e naturale. Infatti, sarà possibile ruotare l’area di lavoro e mentre si ruota si potrà anche ingrandire o rimpicciolire l’immagine.