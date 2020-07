Ogni giorno WhatsApp pensa a tutte le novità che può apportare per rendere felici i propri utenti. Questi cercano la massima comodità e soprattutto nuove funzioni, le quali possano in qualche modo aumentare la voglia di utilizzare la piattaforma di messaggistica. La staticità di alcune app le ha portate al fallimento, visto che gli utenti ne avevano abbastanza della solita monotonia.

I nuovi aggiornamenti di WhatsApp arrivano proprio con questo proposito, ovvero quello di non far stancare le persone che utilizzano la piattaforma. Per reggere le performance che vengono apportate con i vari update, servono però smartphone che siano in grado di farlo. Proprio per questo quelli più obsoleti vengono lasciati a se stessi e depennati dalla lista di supporto.

WhatsApp, ecco tutti gli smartphone che sono stati eliminati dalla lista di supporto