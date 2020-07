Vodafone non si ferma più e cerca di avere definitivamente la meglio su Iliad con il lancio di una promozione davvero molto interessante, anche se comunque distribuita esclusivamente in versione operator attack, ovvero attivabile solo con portabilità da determinati numeri di telefono.

Il suo nome è Special 50 Digital Edition, nasce per essere richiesta solamente dai possessori di una SIM di Iliad o di un MVNO, con annessa portabilità del numero originario. Il costo iniziale da sostenere non appare essere particolarmente elevato, nello specifico parliamo comunque di soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, senza vincoli contrattuali di durata o altre limitazioni particolari (l’utente potrà abbandonare Vodafone quando e come vorrà, senza costi aggiuntivi).

Vodafone: la promozione fa faville

La richiesta di attivazione dovrà necessariamente essere presentata in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, questo per accedere a 50 giga di internet alla velocità massima attualmente disponibile, con l’aggiunta di illimitati minuti per telefonare a chiunque e SMS infiniti da poter inviare ad ogni numero in Italia.

Il prezzo fisso della promozione appare comunque essere decisamente limitato, corrisponde esattamente a soli 7 euro mensili, da versare necessariamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. L’addetto al punto vendita vi potrebbe proporre il pagamento tramite conto corrente bancario, ricordate che in nessun modo sarete costretti ad una soluzione di questo tipo, potrete decidere a piacimento cosa fare (anche se doveste richiederla, non comporta alcun costo aggiuntivo o limitazioni).

La promozione di casa Vodafone è disponibile fino a nuova comunicazione, o impossibilità di attivazione in negozio.