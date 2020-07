L’operatore Vodafone Italia ha deciso di continuare a proporre, ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, un’offerta winback denominata Special 50 Digital Edition al prezzo di 7 euro al mese.

L’offerta in questione viene proposta tramite una campagna SMS indirizzata proprio ad alcuni ex clienti. Attualmente la data di scadenza fissata per l’attivazione è quella del prossimo 4 agosto 2020. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna in Vodafone con la Special 50 Digital Edition a 7 euro al mese

La Special 50 Digital Edition comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga di traffico dati al costo di 7 euro al mese. Il costo di attivazione e della SIM sono gratuiti. L’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition a 7 euro al mese viene proposta solo ad alcuni ex clienti Vodafone selezionati, mentre altri potrebbero ricevere offerte e prezzi personalizzati.

Ecco l’esempio di un SMS che stanno ricevendo alcuni ex clienti: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 4 Agosto 2020“.

Se invece non si dovesse ricevere alcun SMS winback, l’offerta Special 50 Digital Edition viene proposta in questo periodo anche in versione Operator Attack online o anche in teleselling per alcuni ex clienti tramite alcuni call center. Per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili con Vodafone visitate il sito ufficiale dell’operatore.