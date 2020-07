Durante i primi due mesi di questa estate TIM si è resa protagonista nel mondo della telefonia per una serie di iniziative che hanno interessato tanto il campo della telefonia fissa tanto quello della telefonia mobile. L’operatore italiano però lavora ora su orizzonti molto più ampi ed ha esteso le sue offerte anche nel settore televisivo e dell’intrattenimento.

TIM e Netflix, offerte senza precedenti per la visione di film e serie tv

Una delle principali novità di TIM è la promozione Mondo Netflix. Questa promozione è disponibile attraverso il sito ufficiale o nei negozi. Ad essere interessati sono in particolar modo gli utenti che desiderano un piano di visione per TIMvision ed anche l’attivazione di un account Netflix.

Il pacchetto garantito da Mondo Netflix è davvero senza precedenti. In primo luogo, tutti gli abbonati potranno sottoscrivere un piano di visione per Netflix con libero accesso a tutto il catalogo della tv streaming per quanto concerne film e serie tv. Allo stesso tempo, inoltre, sempre nella stessa iniziativa saranno garantiti anche tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma TIMvision. Ulteriore extra sarà la disponibilità del decoder TIMvision Box in comodato d’uso. Il prezzo di questa iniziativa è di 12,99 euro ogni mese.

La disponibilità di Mondo Netflix si unisce ad un’ulteriore promozione che TIM ha lanciato sempre nel campo dell’intrattenimento televisivo: Mondo Sport. Ad un costo fisso di 29,99 euro ogni trenta giorni gli abbonati del provider italiano avranno libero accesso a tutte le esclusive calcistiche e sportive dei canali Sky (grazie a NOW TV) e DAZN.