Come saranno gli smartphone nel futuro? Riusciranno a farci fare cose impensabili sostituendo in tutto o in parte una molteplicità di strumenti? Come si interfacceranno alla rete? Tutte domande che i sognatori dell’era digitale si pongono ogni giorno ma per le quali non esiste una risposta oggettiva. Nemmeno i brevetti aiutano a farsi un’idea precisa in quanto idee di concetto che spesso vengono accantonate nei polverosi archivi digitali. Eppure qualche proposta c’è per rendere i telefoni ancora più intelligenti. Scopriamo quali sono.

Gli smartphone del futuro: come saranno, che forma avranno e cosa potranno fare?

Al momento in lizza per le idee più stravaganti, misteriose e innovative troviamo società del calibro di Samsung, Xiaomi, Huawei ed Apple. I propri ingegneri si scervellano per trovare qualcosa di veramente rivoluzionario dopo un mercato che nel 2020 sta facendo registrare calma piatta in quanto ad interesse consumer.

Dalle ultime informazioni disponibili sappiamo che TMI Cook ed il suo team sta mettendo a punto un rivoluzionario sistema di gestione integrata dei documenti per il Passaporto Digitale potenzialmente in arrivo a margine della CIE ID che ha resto la carta di identità elettronica un’immagine per telefoni da usare ovunque anche in Italia. Ma si punta a qualcosa di decisamente più specifico lato tecnico.

Sta di fatto che per il futuro si cercherà di limare i colli di bottiglia che affliggono la moderna tecnologia cellulare, prima fra tutti la batteria. Molto si è fatto per integrare supporti sempre più grandi e per offrire la ricarica veloce ma serve una rivoluzione severa che potrebbe arrivare con una batteria in grado di durare settimane se non mesi.

Volendo guardare molto in avanti si parlerà della cosiddetta ombra digitale in ottemperanza alle nuove regole delle telecomunicazioni che con 5G e 6G stravolgeranno ogni cosa. Ologrammi, intelligenze artificiali e reti neurali ci seguiranno ovunque rendendosi un valido aiuto nel quotidiano.

Tutte ipotesi da avvalorare e da prendere con le dovute cautele del caso in mancanza di una comprovante documentazione ufficiale. Voi come li immaginate i prossimi telefoni?