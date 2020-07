La programmazione che Sky ha in serbo per gli utenti per il prossimo mese di agosto è probabilmente la più ricca di sempre. Dopo la conclusione della Serie A, a causa dell’emergenza Covid in piena estate ci sarà una grande serie di appuntamenti per gli appassionati di calcio e sport, tra Champions League, Formula 1 ed NBA.

Sky chiude definitivamente questi canali ma lancia le prime reti di Fibra Ottica

Nonostante una programmazione quindi molto ampia, proprio durante questa stagione estiva tanti abbonati hanno dovuto rinunciare a qualcosa. Dallo scorso 1 Luglio, infatti, la pay tv ha deciso di rimuovere alcuni canali che erano divenuti oramai storici per gli utenti.

In base alle nuove direttive sulla piattaforma satellitare non saranno più disponibili i canali Fox Life e Fox Life +1. Chiusura definitiva anche per Man-Ga, Lei e Lei +1 e per i canali Sky PerTe 1 e PerTe 2 resi disponibili durante i mesi del lockdown. Per quanto concerne il pacchetto, Cinema c’è da segnalare una modifica nel nome dei canali Premium ora ribattezzati come Cinema 1, Cinema 2 e Cinema 3.

Per una novità negativa, gli utenti di Sky possono però ora contare su un servizio che è stato a lungo atteso: Sky WiFi. La piattaforma satellitare ha quindi completato la sua trasformazione in media company lanciando il suo marchio di telefonia ed allo stesso tempo proponendo le prime iniziative nel campo della Fibra Ottica.

Con una spesa minima di 27,90 euro, gli utenti potranno ora sottoscrivere un abbonamento per le reti domestiche. Allo stesso tempo ci sarà la possibilità di guardare tutti i canali satellitari con la tecnologia streaming.