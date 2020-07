Il settore del commercio legato ai cosmetici e in generale all’estetica è certamente uno dei più grandi e vanta una schiera di utenti davvero impressionante, infatti dal momento che molte attività ruotano proprio attorno all’immagine che diamo di noi stessi, tutto ciò che è legato ad essa, quindi in questo caso trucco e prodotti per viso/corpo, assumono la medesima importanza.

Ovviamente all’interno di un negozio davanti a schiere di prodotti per il corpo e per il viso, scegliere diventa un’operazione davvero ardua, sopratutto ora che le misure anti-covid hanno reso il tutto molto più complicato.

A quanto pare però adesso provare i prodotti legati al make-up non sarà un processo così arduo e fastidioso, infatti l’applicazione MakeUp Plus vi consentirà di testare qualunque tipo di rossetto in modo da partire già con un’idea ben precisa una volta giunti in negozio.

Il rossetto giusto

L’applicazione è sostanzialmente molto semplice, essa consente di scegliere tra una miriade molto nutrita di colori, per poi procedere tramite la propria fotocamera presente sullo smartphone a scansionare il proprio volto, dopodichè l’applicazione non farà altro che posare il rossetto in modo digitale sulle vostre labbra, dandovi quindi un’immagine iniziale di come apparirebbe sulle vostre labbra.

Per poter usare l’app vi basterà semplicemente scaricarla da uno degli store app (Play Store o App Store) e installarla, la piattaforma tra l’altro, grazie agli accordi commerciali stipulati con le varie aziende come Sephora, Giorgio Armani, Clinique o Max Factor, consente con molta facilità di provare un determinato rossetto e poi procedere direttamente all’acquisto in negozio, molto comodo.