MediaWorld riparte ed affronta la torrida estate italiana con offerte decisamente fresche, condite con prezzi bassi su innumerevoli prodotti di tecnologia generale, senza però andare a toccare il mondo degli smartphone.

Con la disattivazione degli XDays, avvenuta proprio ieri, l’occhio cade ora sulle restanti campagne promozionali elencate sul sito ufficiale. Tutti gli acquisti, al netto di una soluzione in particolare, potranno essere completati anche nei punti vendita in Italia; il Tasso Zero appare essere sempre garantito, al superamento della soglia di spesa dei 199 euro, si potrà richiedere un finanziamento senza interessi, con pagamento a rate tramite il conto corrente bancario.

Volantino MediaWorld: queste le nuove offerte del periodo

Fino a domani, 31 luglio 2020, sono disponibili gli Apple Days, un insieme di ottimi sconti attivati esclusivamente sui prodotti del brand dell’azienda di Cupertino. Le riduzioni riguardano le svariate categorie, a partire dai MacBook, passando per i tablet come l’iPad, gli iPhone, le Airpods o l’Apple Watch.

Oggi, invece, risultano essere in scadenza i cosiddetti MSI Days, sconti speciali individuati esclusivamente sul brand MSI, da sempre votato al gaming desktop, quindi con accessori dedicati e notebook/pc desktop dalle prestazioni decisamente elevate.

Chiude il trittico delle campagne promozionali di MediaWorld, la soluzione pensata per far passare agli utenti una Estate freschissima, fino a domani si possono trovare infatti le migliori offerte su frigoriferi, lavatrici e tantissimi altri prodotti (il tasso zero prevede il pagamento a partire dal mese di Settembre 2020).

