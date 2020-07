Non faremo in tempo a goderci il nuovo remake del primo Mafia che nascerà la nuova versione aggiornata da rilasciarsi in contemporanea su PC e console di gioco. A confermare la notizia è niente meno che il CEO di Hangar 13, Haden Blackman, che nel corso di un recente intervento ha lasciato chiaramente ad intendere che ci si trovi nel pieno della fase di sviluppo. Tornano missioni dalle ambientazioni sinistre e dalle dinamiche malavitose che hanno appassionato miliardi di fan in tutto il mondo. Ecco le ultime novità sul gioco.

Mafia 4 sta per arrivare: “un gioco che non si può rifiutare”

Siamo tutti in attesa di Mafia: Definitive Edition, rimasterizzazione in chiave 2020 del gioco che si è reso celebre nei primi anni 2000. Alla grafica in bassa risoluzione e con dinamica 3G si aggiungeranno elementi di gioco tipici della seconda edizione pur mantenendo la line-up originale della storia. Ne godremo su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Ma nel frattempo suscita altrettanto entusiasmo la notizia di un nuovo capitolo della serie da ambientarsi e volersi in un momento non meglio precisato del tempo. Era facile immaginare un sequel del nuovo capitolo ma non pensavamo che ad offrire la conferma fosse proprio il capo supremo di 2K Games.

Con ogni probabilità non si tratterà dio un semplice spin-off ma di un capitolo inedito che ci vestirà i panni dello scagnozzo di turno impegnato a farsi rispettare in uno scenario degno della migliore letteratura criminale.

Non si tratta di un annuncio vero e proprio ma pare che tutti gli indizi possano condurre proprio a questo. Torneremo senz’altro in argomento nel corso delle prossime settimane. Seguiteci per ulteriori aggiornamenti.