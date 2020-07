Expert replica quanto di buono visto in passato e presso altri rivenditori di elettronica, riuscendo a fornire una campagna promozionale di assoluto spessore, attiva ufficialmente fino al 2 agosto su tutto il territorio nazionale.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Expert, non presentano limitazioni o regionalità particolari, ed allo stesso modo potranno essere completati anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Le spedizioni sono da considerarsi sempre a pagamento, quindi sarà necessario aggiungere un piccolo contributo a quanto mostrato a schermo. Il Tasso Zero non manca mai, in questo modo il cliente potrà decidere di pagare a rate, senza preoccuparsi minimamente degli interessi.

Per i codici sconto Amazon e tutte le offerte migliori del periodo, approfittate subito del nostro canale Telegram.

Volantino Expert: queste offerte vi faranno sognare

Il prezzo più interessante dell’intero volantino Expert è sicuramente rappresentato dal Samsung Galaxy S20, uno smartphone in vendita oggi a soli 649 euro, e da considerarsi come una delle offerte migliori (almeno per quanto riguarda i negozi fisici), dall’effettivo giorno di lancio sul mercato italiano.

L’altro top di gamma incluso nel volantino Expert appartiene al mondo Apple, stiamo parlando dell’ottimo iPhone 11, in vendita a soli 749 euro (con 64GB di memoria interna), sempre in versione no brand.

Tutti i restanti prodotti in promozione appartengono alla fascia medio-bassa, annoveriamo quindi Huawei P30 Lite 2020, Xiaomi Redmi 8T, Wiko Y61, Huawei P Smart S, Samsung Galaxy A30s, Xiaomi Redmi Note 8 Pro e tanti altri ancora.

Informazioni dettagliate in merito al corrente volantino le potete reperire direttamente nel nostro articolo.