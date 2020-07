Euronics sta per concludere un’ottima campagna promozionale attivata, tuttavia, in esclusiva presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova. La validità è fissata esclusivamente fino al 2 agosto, salvo esaurimento delle scorte.

Come sempre accade in situazioni di questo tipo, è bene ricordare che tutti gli acquisti potranno essere completati esclusivamente in negozio, non sul sito ufficiale o altrove sul territorio nazionale. I prezzi sono da considerarsi attivi su prodotti in versione no brand, ciò sta a significare che tutti gli aggiornamenti software verranno effettivamente rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Volantino Euronics: l’insieme di offerte migliore del mese

Il volantino Euronics, a differenza delle dirette rivali del settore, decide di buttarsi a capofitto quasi esclusivamente sulla fascia media del mercato della telefonia mobile, ciò sta a significare che l’idea è di rivolgersi ai consumatori che vogliono spendere non più di 400 euro sul singolo prodotto.

Le offerte a questo punto si sprecano, raggiungono difatti alcuni dei migliori terminali attualmente in commercio, tra cui troviamo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Huawei P40 Lite 5G, Huawei P30 Lite New Edition, Samsung Galaxy A41, Huawei P Smart 2019, Oppo A9 2020, Oppo A5 2020 o Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Il volantino euronics è attivo fino al 2 agosto, gli acquisti, come specificato in precedenza, possono essere completati solamente nei punti vendita, senza dimenticare ad ogni modo la limitazione dettata dall’impossibilità di accedervi in ogni negozio sul territorio nazionale.