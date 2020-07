Netflix è una società che offre attraverso la rete e un abbonamento mensile di 11,99 euro, film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento (ovviamente) a pagamento. Essa venne fondata da Reed Hastings e Marc Randolph il 29 agosto 1997 a Scotts Valley, in California ed oggi risulta essere la migliore tra le piattaforme streaming. Peraltro Netflix ci ha tenuto compagnia in un momento davvero difficile in cui molti di noi avevano perso ogni tipo di speranza. Eppure tra un “ce la faremo”, tantissimi “andrà tutto bene”, bandiere italiane e arcobaleni colorati, siamo pronti per comunicare la ripartenza parziale della quotidianità. Anche le riprese cinematografiche di molte serie tv hanno ripreso il loro normale percorso: tra queste vi sono Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra.

Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra: dove sono le date ufficiali sulle uscite delle serie tv?

Nessuna paura per quanto riguarda Élite, Riverdale e Suburra in quanto ognuno di queste farà il suo lieto ritorno sui piccoli schermi. Il teen drama originario della Spagna ha infatti da poco confermato il cast per la quarta stagione. Ma le serie televisive in questione riprenderanno a girare sicuramente nel corso del 2021.

Stessa storia per Riverdale: il teen drama americano dovrebbe giungere entro pochi giorni. Ma anche in questo caso dobbiamo aspettare almeno i primi mesi del prossimo anno prima di vedere dei nuovi risultati.

Suburra, invece, ci stupirà molto probabilmente prima del termine del 2020 con le riprese dell’ultima stagione iniziate già a luglio a Roma.

In conclusione Black Mirror risulta essere una delle poche debolezze. La sesta stagione era stata dapprima confermata, ma ora come ora gli showrunner hanno dei piani per il futuro che non la rendono partecipe.