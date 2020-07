Carrefour ha in serbo offerte da pazzi per gli utenti che si appresteranno ad acquistare la tecnologia direttamente in tutti i punti vendita, infatti sono in arrivo buoni sconto specifici da riutilizzare direttamente nel negozio scelto.

La campagna promozionale che andremo ad elencarvi è da considerarsi attiva ovunque sul territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda, poiché risulta essere impossibile acquistare la tecnologia da casa (almeno per il momento). I prodotti elencati non sono con scorte limitate, quindi non ci dovrebbero essere dei problemi di reperimento anche gli ultimi giorni di validità della promozione.

I codici sconto Amazon e le offerte migliori di oggi li trovate direttamente sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid.

Volantino Carrefour: tante offerte per sognare al massimo

Il nettare della campagna promozionale consiste nella possibilità di ricevere un buono sconto, da spendere poi in un secondo momento sempre nel punto vendita, su ogni acquisto effettuato. Le cifre non crescono in relazione a quanto speso, ma sono legate esclusivamente al prodotto effettivamente scelto; sono, ad ogni modo, da considerarsi pienamente cumulabili.

I migliori smartphone in promozione c’è da dire che sono davvero tantissimi, tra questi non può sicuramente mancare l’ottimo iPhone 11, un vero e proprio best buy oggi in vendita a 829 euro; sempre restando entro il mondo Apple, l’occhio cade comunque anche sul più economico iPhone SE 2020, recentissimo modello in vendita a poco meno di 500 euro.

Non mancano anche innumerevoli smartphone Android, senza andare comunque a toccare le fasce troppo alte del mercato. Tutti i dettagli li trovate elencati qui sotto.