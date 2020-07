Bennet propone, fino al 5 agosto, in tutti i punti vendita sparsi per il territorio un volantino davvero splendido, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di sconti appositamente pensati per le loro esigenze e richieste, riuscendo nel contempo a risparmiare notevoli quantitativi di denaro.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi dati i pregressi, sono effettuabili solamente in negozio, non sarà in nessun modo possibile accedervi direttamente sul sito ufficiale del rivenditore (almeno per il momento). Le scorte disponibili appaiono essere limitate, ciò sta a significare che potrebbero terminare prima della scadenza fissata al 5 agosto.

Ricevete offerte Amazon e spettacolari codici sconto sul vostro smartphone, correndo ad iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Bennet: offerte per tutti i gusti

L’intenzione di Bennet è quella di puntare alla fascia media del mercato della telefonia mobile, senza sentire la necessità di strafare ed offrire al pubblico sconti speciali verso i top di gamma. Lo smartphone più costoso tra quelli in promozione appare essere l’Apple iPhone 8, ad oggi risulta essere in vendita a soli 379 euro, una cifra più che corretta, se considerate che è un modello ormai commercializzato da diversi mesi.

In alternativa possiamo consigliarvi l’acquisto di due smartphone di casa Samsung, più precisamente Galaxy A70 e Galaxy A20e, anche in questo caso però la cifra da pagare non è elevata, non supera ad ogni modo i 269 euro previsti per il più costoso della coppia.

Il volantino Bennet lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto, ricordando quanto scritto in fase di apertura, le scorte sono limitate e sopratutto gli acquisti potranno essere effettuati solamente nei punti vendita in Italia.