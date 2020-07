WindTre da mesi non lesina le sue offerte per il mondo della telefonia mobile. Da quando il gestore ha avuto origine dall’unione dei due brand, Wind e 3 Italia, sono state presentate al pubblico diverse iniziative. L’obiettivo del provider è sia quello di attirare nuovi clienti sia quello di premiare la fedeltà degli abbonati storici.

WindTre, la promozione con 100 Giga pensata per tutti i clienti fedeli

Proprio a tal proposito, per gli utenti che hanno dimostrato la loro fedeltà nel tempo il gestore ha messo in campo la nuova iniziativa Cube Large Summer Easy Pay. La promozione si rivolge a tutti i clienti che hanno già attiva una scheda SIM.

L’attivazione di Cube Large Summer Easy Pay è propedeutica alla sottoscrizione di una seconda scheda SIM da abbinare al proprio piano tariffario. Su questa seconda scheda SIM saranno caricati ogni mese 100 Giga per la connessione internet. I 100 Giga potranno essere utilizzati sia sotto rete 4G che 4,5G ed inoltre, con l’hotspot personale o con un semplice dispositivo WiFi, sarà possibile condividere la soglia con una serie di device, dai tablet ai pc.

Il costo di 9,99 sarà garantito per gli abbonati che scelgono il metodo di pagamento Easy Pay, ossia la ricarica automatica con carta di credito o conto corrente. Per tutti gli altri clienti il prezzo sarà di 12,99 euro. Cube Large Summer Easy Pay sarà disponibile per ben due anni dal momento dell’attivazione, previa disattivazione da parte del cliente. Come già detto, la quota per il traffico internet si rinnoverà ogni trenta giorni.