Vodafone: offerte fino a 50GB a partire dai prezzi più bassi di sempre

Vodafone intraprende ogni anno grandi campagne promozionali con l’obiettivo di consolidare la sua leadership. Un altro target consiste certamente nel tenere a distanza la concorrenza, la quale negli ultimi tempi è riuscita senza troppi intoppi a dire la sua.

Il classico esempio è fornito da Iliad, gestore che fu definito outsider e che invece ad oggi si afferma al quarto posto in graduatoria. Proprio il provider proveniente dalla Francia è stato caparbio a tal punto da portare via numerosi utenti a Vodafone che ora tenta di far valere la sua voglia di rivalsa. La grande azienda anglosassone ha rivisto le sue offerte, rimodulando i prezzi e soprattutto concedendole agli ex utenti. Proprio per questo adesso ce ne sono tre di ottimo livello.

Vodafone apre il mercato estivo con le sue tre promo dedicate al pubblico

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga