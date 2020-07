Nel corso di queste ultime settimane abbiamo parlato con sempre più frequenza delle offerte che TIM ha pensato per tutti gli utenti con attivo il servizio di Ricarica Automatica. Il provider sta investendo sempre più risorse nella promozione di tale sistema di fatturazione alternativo al pagamento con credito residuo.

TIM, 10 Giga internet in regalo ogni mese per chi sceglie Ricarica Automatica

Per questi giorni d’estate c’è una sorpresa molto importante per tutti i clienti che scelgono di utilizzare la Ricarica Automatica. Il provider, infatti, ha messo a disposizione un bonus molto vantaggioso per la connessione internet.

Tutti gli abbonati che decidono di attivare sul loro piano tariffario la Ricarica Automatica riceveranno un extra di 10 Giga sulla loro ricaricabile. La soglia dei 10 Giga sarà disponibile completamente a costo zero e si rinnoverà di mese in mese per un anno intero. La quota del traffico aggiuntivo per internet non sostituisce ma bensì integra i contenuti della propria ricaricabile.

L’iniziativa ha una validità esclusiva di un anno, dopodiché sarà disattivata in automatica. Per la richiesta basterà compilare il form per l’attivazione di Ricarica Automatica attraverso lo stesso sito ufficiale di TIM.

Per quanto concerne la Ricarica Automatica è bene sottolineare ancora una volta le condizioni principali. La fatturazione automatica del credito è disponibile per gli utenti che hanno a loro disposizione una carta di credito, un conto corrente o una TIM Pay. Il sistema Ricarica Automatica inoltre non può essere attivato dagli utenti con una ricaricabile dal valore inferiore ai tre euro ogni trenta giorni.