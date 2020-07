Il successo ottenuto dai vecchi cellulari ha permesso ad altri tipi di mercati di crescere e diffondersi in tutto il paese. Uno su tutti è in assoluto quello delle SIM Top Number che, spinto dal servizio televisivo mandato in onda da Le Iene, ha ottenuto un enorme successo in tutta Italia. Per chi non lo conoscesse, il mercato delle SIM Top Number si basa sulla compravendita di schede Sim particolari sulle quali sono attivi dei numeri telefonici molto speciali.

Tutte queste schede Sim, attivate regolarmente con gli operatori Tim, Wind Tre, Vodafone e Iliad, offrono quindi delle combinazioni numeriche molto particolari. Dalle scale ai numeri tutti uguali dopo il prefisso, ormai le combinazioni sono molteplici e tutte estremamente costose. Secondo le indiscrezioni, infatti, recentemente sono state effettuate delle vendite per oltre 50.000 euro. Scopriamo quindi di seguito quali sono i numeri più richiesti nel nostro paese.

SIM Top Number: spopola in Italia un nuovo mercato, ecco le novità

Come accennato precedentemente, quindi, continua a diffondersi in tutta Italia il nuovo mercato delle SIM Top Number. A quanto pare, infatti, i fortunati possessori di queste schede SIM si ritrovano fra le mani un vero e proprio tesoro ambito dai collezionisti Italiani, pronti a sborsare cifre esorbitanti. Di recente, inoltre, Tim, Wind Tre e Vodafone, hanno deciso di mettere all’asta alcuni fra i numeri più richiesti in Italia. Ecco di seguito le combinazioni vendute:

339 YYXXXXX, donato da TIM, è stato venduto per 2.210 euro;

33Y XXXXXXX, anche questo donato da TIM, è stato battuto alla cifra di 8.600 euro;

342 XXXXXYY, donato da Vodafone, è stato assegnato per la cifra di 1.920 €;

320 XYZYZYZ, donato da Wind, è stato venduto a un collezionista per 856 euro;

393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro.

Ricordiamo infine che l’intero ricavato dell’asta è stato donato all’Istituto Nazionale dei Tumori.