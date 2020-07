Nelle ultime ore è sbarcato su AnTuTu un nuovo smartphone del colosso cinese Xiaomi con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 865. Il numero del modello, per la precisione, è il M2007J1SC ed ha ottenuto un punteggio con i test di benchmark di 687.000 punti.

Si tratta di un punteggio abbastanza strano, come sottolineano i colleghi di GSMArena, considerato che un ROG Phone 3 con la modalità X attivata e l’AeroActive Cooler collegato arriva intorno ai 620.000 punti. Scopriamo maggiori dettagli.

Xiaomi: in arrivo un nuovo smartphone con Qualcomm Snapdragon 865?

Secondo quanto riportato dallo scopritore del dispositivo nel database di AnTuTu, il nuovo smartphone Xiaomi sarebbe però dotato di processore Snapdragon 865, e non del modello più recente e potenziato 865 Plus. Molti hanno già ipotizzato che possa trattarsi del nuovo Mi 10 Pro Plus, in parte già anticipato dal CEO della piattaforma, Lei Jun.

Il dispositivo in questione vanterebbe doppi speaker stereo, refresh rate elevato, NFC, lettore di impronte digitali sotto lo schermo, jack audio, infrarossi, zoom 30x, più di 4.500 mAh di batteria, ricarica wireless con supporto alla ricarica rapida tramite cavo fino a 65W e altre chicche niente male. Rimane da capire quando Xiaomi lo svelerà al mondo.

Se il dispositivo in questione dovesse davvero essere presentato con le caratteristiche appena elencate, sarà chiaramente compatibile con le reti 5G di ultima generazione, però come appena anticipato, non si conoscono ancora le tempistiche di presentazione. Per il momento quindi non ci resta che focalizzarci sui dispositivi appena presentati, tra cui anche tre monopattini elettrici per niente male.