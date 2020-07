Mancano soltanto pochi giorni al tanto atteso evento Samsung Galaxy Unpacked durante il quale il colosso procederà con la presentazione dei suoi nuovi device. Le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane circa le caratteristiche dei dispositivi in arrivo non sono poche ma fino ad ora si è trattato soltanto di supposizione. Adesso è Samsung ad offrire alcune conferme tramite un video che mostra i suoi dispositivi.

Samsung Galaxy Unpacked: un video ufficiale mostra i dispositivi del colosso!

Il video diffuso da Samsung mostra soltanto in penombra i nuovi dispositivi ma ciò è sufficiente al fine di ottenere conferme in merito ai device protagonisti dell’evento Galaxy Unpacked del 5 agosto. Il design di ognuno, inoltre, è intuibile e corrisponde a quelle che sono le indiscrezioni fino ad ora emerse.

Samsung non mostra tutti i dispositivi ma si limita a far vedere i modelli principali. Infatti, possiamo intravedere il Samsung Galaxy Tab S7 ma non la versione Tab S7 Plus. E’ presente, inoltre, il tanto atteso Galaxy Note 20 ma non il Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Non mancano i nuovi auricolari Galaxy Buds Live, che a quanto pare avranno la cancellazione attiva del rumore; né l’agognato Samsung Galaxy Watch 3. Per completare il colosso mostra anche il suo prossimo Galaxy Fold 2.

I dispositivi appena elencati saranno presentati il 5 agosto ma non conosciamo una possibile data relativa al loro ingresso in mercato. Si presume che l’ultimo arrivato possa essere il Galaxy Fold 2, il cui nome potrebbe non essere del tutto corretto. Quest’ultimo dispositivo potrebbe arrivare verso la fine dell’anno o nel 2021.