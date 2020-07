Plex è notoriamente un lettore multimediale client-server che si fonda sull’uso delle due componenti essenziali di sistema: Server e Player. L’app è offerta per piattaforme Desktop come anche per Android, iOS e Smart TV. Nelle sue intenzioni garantisce un efficace sistema di condivisione dei file multimediali che offre l’opportunità di avere la TV Live on Demand su qualsiasi dispositivo.

Dopo essere approdata in forma gratuita in 200 Paesi a partire dallo scorso 4 Dicembre ha intensificato la sua presenza predisponendo l’uso dei canali gratuiti che oggi contano 80 new entry accessibili in qualsiasi momento per una vasta platea diversificata di pubblico. Dai più piccoli ai più navigati delle trasmissioni televisive ce n’è per tutti i gusti. Scopriamo subito le ultime novità per lo streaming.

Plex: 80 canali sono Gratis da tutti i tuoi dispositivi

Per gli ideatori di Plex l’informazione deve essere gratuita ed aperta a tutti. Proprio per questo si potrà contare su soluzioni Live del calibro di Reuters, un moderno porting di Sky TG 24 con news, approfondimenti e notizie aggiornate in tempo reale e disponibili per 24 ore al giorno tutti i giorni.

Spazio anche ai piccini con Toon Goggles improntato come canale dedicato all’animazione con cartoni trasmessi tutto il giorno e contenuti per bambini. Gli amanti dello Sport apprezzeranno senz’altro Sports Network con notizie in tempo reale integrate anche con IGN TV che migra l’attenzione del pubblico sui nuovi eSports.

Non è che solo una piccola parte della lista completa che troviamo, come da indicazione del distributore, attraverso questo indirizzo che conduce al post ufficiale sul blog della compagnia. C’è da dire che la maggior parte dei canali sono in lingua inglese.