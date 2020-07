Negli ultimi giorni molti utenti erano intenti a scorrere il proprio feed su Instagram e hanno notato delle stranezze con la fotocamera. Quest’ultima risultava attiva in background.

Gli utenti principalmente colpiti da questo bug sono coloro che usano iOS, poiché il problema di attivazione della fotocamera ha coinvolto per lo più chi ha scaricato e installato l’aggiornamento ad iOS 14 Beta. Trattasi del nuovo sistema operativo per i prodotti Apple, che avvisa gli utenti quando le applicazioni utilizzano determinati dati ​​come la posizione o la fotocamera.

Con iOS 14 Beta se la vostra fotocamera è attiva si accenderà una spia verde e piuttosto luminosa sullo schermo, quindi impossibile da ignorare. Questa spia è stato un campanello di allarme per gli utenti che hanno segnalato l’uso improprio della fotocamera da parte di Instagram, come se l’app stesse cercando di spiarci a nostra insaputa. In seguito agli opportuni controlli, pare che fosse solo uno spiacevole malinteso.

Instagram: attività insolita della fotocamera si rivela un bug del sistema operativo

Instagram ha chiarito che il problema riscontrato dipende da un bug, piuttosto che da un tentativo di spiare gli utenti. La società ha affermato che le origini del problema sono alcune incongruenze tra l’app e il nuovo sistema operativo di Apple. Problematiche che non sono così insolite quando c’è un aggiornamento del sistema, qualsiasi esso sia. Soprattutto la modalità crea di Instagram innesca facilmente la spia della fotocamera.

“Accediamo alla tua videocamera solo quando ci dici di farlo, ad esempio quando passi dal Feed alla fotocamera. Abbiamo scoperto e stiamo risolvendo un bug in iOS 14 Beta che indica erroneamente che alcune persone stanno utilizzando la fotocamera”. Anche TikTok, Reddit e LinkedIn, insieme ad altre 53 applicazioni, a quanto pare accedono agli Appunti dell’iPhone senza alcun permesso. Dopo alcune verifiche le varie compagnie hanno confermato che sono solo bug e la privacy degli utenti non è stata violata come si potrebbe pensare.