Iliad: +2,5% di crescita e offerte fino a 50GB in 4G sul sito

Pian piano Iliad è riuscito a prendersi la sua fetta di mercato, riuscendo a lasciare da parte anche i gestori più ostici. Questi, che vestono i panni di Tim e Vodafone, ad oggi stanno trovando molte difficoltà nel recuperare i propri utenti.

Quelli che proprio Iliad gli ha portato via ora si trovano molto bene, visto il prezzo mensile ma soprattutto i contenuti che sembrano non terminare mai. La politica di questo provider verte proprio su tali capisaldi, ovvero concedere tanti contenuti ma soprattutto un prezzo che sia comodo per varie fasce di utenti. Nonostante tutto sembra che qualcuno stia cercando di mettere su campagne promozionali molto valide per impensierire Iliad, che però nell’ultimo periodo ha riportato dati molto confortanti. Il gestore proveniente dalla Francia infatti continua a crescere nonostante la concorrenza, soprattutto tenendo vive le sue migliori promo sul sito ufficiale.

Iliad, le migliori offerte sono ancora disponibili mentre il gestore è l’unico a crescere insieme ai virtuali

Iliad fonda tutte le sue fortune sulla convenienza, aspetto che è espresso in pieno nelle due offerte che gli utenti possono trovare disponibili sul sito ufficiale. La Giga 50 e la Solo Voce offrono insieme minuti ed SMS senza limiti, con la prima che apporta un ulteriore contenuto grazie ai suoi 50 giga in 4G. I prezzi sono di 7,99 e 4,99 €, costi mensili che riescono a sbaragliare ogni forma di concorrenza.

Nel frattempo i dati del primo trimestre analizzati da agi com hanno fatto risaltare la crescita di Iliad. Il gestore infatti ha aumentato le richieste di portabilità crescendo di un +2,5%.