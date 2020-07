Euronics ripropone al pubblico italiano un volantino davvero pazzesco, una soluzione tramite la quale sarà possibile approfittare di prezzi fortemente ribassati rispetto al passato, ma con scorte limitate e comunque entro e non oltre il 2 agosto 2020.

Gli utenti interessati alle soluzioni che troverete nel nostro articolo dovranno necessariamente ed obbligatoriamente recarsi in uno dei punti vendita fisici dislocati sul suolo italiano di proprietà del socio Euronics Nova; segnaliamo che il volantino non è applicato altrove o sul sito ufficiale del rivenditore stesso.

Le offerte Amazon e tutti i codici sconto sono disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Euronics: ecco l’occasione che tutti stavamo aspettando

Il volantino Euronics raccoglie indiscutibilmente le migliori promozioni del periodo, sebbene comunque non decida di affidarsi alla fascia alta del mercato della telefonia mobile. Le occasioni più interessanti paiono essere tutte legate a terminali il cui prezzo non supera i 400 euro, ed in alcune occasioni pare riuscire a sfornare sconti davvero molto interessanti.

I modelli in promozione restano comunque Xiaomi Redmi Note 8T, Xiaomi Mi Lite 10 5G, Xiaomi Redmi Note 9S, Huawei P40 Lite 5G, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Huawei P30 Lite New Edition, Galaxy A51, Oppo A9 2020, Oppo A5 2020, Huawei P Smart S, Samsung Galaxy A41 o Huawei P Smart 2019.

Essendo di natura un volantino SottoCosto, è bene ricordare che le scorte effettivamente disponibili in negozio sono limitate, di conseguenza raccomandiamo una rapida decisione per non restarne tagliati definitivamente fuori. Allo stesso modo, prima di sfogliare le pagine sottostanti, ricordate che gli acquisti sono effettuabili solamente presso Euronics Nova.