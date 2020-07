Le serie TV di Netflix hanno un pregio: saper coinvolgere quanti più spettatori possibili. Ogni qual volta una nuova uscita o una nuova stagione fan capolinea sul catalogo del colosso dello streaming, gli abbonati si concedono una o più giornate di binge watching andando a costituire un fenomeno che ormai può essere attribuito esclusivamente a tale servizio. Attualmente tra le serie più attese ve ne sono diverse, ma possiamo citare senza alcun problema Riverdale, Élite, Suburra o ancora Black Mirror; cosa sappiamo a riguardo? Torneranno presto su Netflix?

Riverdale, Suburra, Élite e Black Mirror: a quando i nuovi episodi?

Poter rispondere con delle date precise a domande come quella appena posta è un po’ difficile: come rinomato Netflix tiene segreta la sua tabella di marcia e ammesso qualche post sui social network, rimane sempre un incognita indovinare quando un titolo tornerà con dei nuovi episodi.

Nel caso di Élite, Riverdale e Suburra sappiamo che avranno tutte una nuova stagione. Il teen drama spagnolo ha da poco annunciato il cast per la quarta stagione, quindi è facile immaginare che presto inizieranno le riprese, ma per quanto riguarda l’uscita dei nuovi episodi si dovrà aspettare senza ombra di dubbio il 2021.

Analogo discorso può esser fatto poi per Riverdale: il teen drama americano dovrebbe tornare attivo a giorni, ma anche qui per poter vedere i risultati della produzione sarà necessario attendere i primi mesi del prossimo anno.

Suburra, invece, potrebbe stupire i suoi spettatori prima della fine del 2020; le riprese finali sono state avviate all’inizio di luglio a Roma, ciò suggerisce che forse la produzione italiana riuscirà ad apparire sul catalogo Netflix molto presto sebbene questa sarà la sua ultima stagione.

Black Mirror, infine, rappresenta un tasto dolente: la sesta stagione era stata confermata, ma ora come ora gli showrunner non sembrano essere interessati alla scrittura dei nuovi episodi essendo già impegnati in altri progetti. Tornerà mai su Netflix? Forse sì, forse no: solo il futuro saprà dircelo.