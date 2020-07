Al giorno d’oggi il mondo viaggia incessantemente guidato da un cocchiere chiamato economia e spinto dalla forza trainante dell’economia, tutto ciò ha impostato ognuno di noi a credere che le cose importanti nella nostra vita ovviamente siano denaro e tutto ciò che può direttamente portarci ad esso, gioielli, metalli preziosi e il lavoro.

Ci sono tanti modi per ottenere il tanto desiderato denaro, lavorandolo, guadagnandolo tramite la vendita di beni di valore o semplicemente ricevendolo tramite un bonifico bancario direttamente da un debitore.

C’è però proprio un bonifico molto particolare che ognuno di noi incassa spesso distrattamente e spende senza cognizione di causa, vediamo insieme di cosa si tratta.

Questo bonifico scatta ogni giorno a mezzanotte, fateci attenzione

Il bonifico di cui stiamo parlando ha un valore pari a 1440 minuti, si tratta del tempo di durata di un’intera giornata, dal momento che in realtà, la cosa più preziosa che abbiamo, ma che sperperiamo di più, citando il filosofo Teofrasto, è proprio il tempo.

L’unico difetto per così dire di questo bonifico, è che a differenza dei soldi, i minuti non sono cumulabili, essi infatti se non adeguatamente usati, saranno sprecati e quindi persi per sempre, un motivo in più ogni tanto, per fermarsi e riflettere su come poter usare meglio quei 1440 minuti ogni notte ci vengono erogati.

Ma come usare questi 1440 minuti ? Immaginati di avere la fortuna di ricevere ogni sera un bonifico equivalente in euro da dover spendere entro la fine della giornata, di sicuro iniziereste col comprare tantissime cose che magari sognavate da tempo, dopodichè però finiti i desideri, iniziereste a riflettere su come poter impiegare meglio quella somma di denaro.

Immaginate che quest’ultimo punto corrisponda in minima parte al riflettere su cosa vogliamo farne della nostra vita e su come stiamo conducendo la nostra vita, prendetelo come spunto di riflessione sui vostri obbiettivi, su cosa volete veramente e su cosa potreste ottenere dai vostri 1440 minuti che ogni sera ricevete quando andate a dormire, con la consapevolezza che alla fine di questa giornata, avrete 1440 minuti in meno da investire nella vostra vita.