Comet lancia offerte super in grado di stracciare definitivamente i prezzi di Expert, a tutti gli effetti gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su grandissimi prodotti, senza comunque doversi minimamente preoccupare di disponibilità o di regionalità particolari.

Gli acquisti legati al corrente volantino Comet paiono essere effettuabili in tutti i punti vendita in Italia, o direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Approfittando di questo secondo caso, ricordiamo comunque che sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra o dalla categoria merceologica.

Volantino Comet: queste offerte fanno girare la testa

Oltre 33 pagine di offerte attendono gli utenti che vogliono pensare di risparmiare, il volantino Comet riparte comunque da uno dei top di gamma più scontati del 2020, quale è il Samsung Galaxy S20, acquistabile nel periodo corrente a soli 639 euro (versione no brand, quindi aggiornamenti rilasciati direttamente da Samsung).

Come al solito le aziende propongono anche un’offerta di fascia alta legata al mondo Apple, questa è rappresentata dall’iPhone 11, attualmente disponibile a 699 euro. Per concludere, sono disponibili anche tantissimi altri dispositivi di fasce più basse, come Samsung Galaxy A71, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A21s, Oppo A91, Oppo A9 2020, Galaxy A51 e similari.

Il volantino Comet lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto, ricordatevi che tutti i prezzi sono disponibili sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica (con spedizione a pagamento).