Carrefour mette in pratica un volantino che appare davvero essere senza precedenti, gli utenti si ritrovano infatti ad avere la possibilità di approfittare di prezzi bassi e di sconti speciali, con anche buoni sconto gratis su ogni acquisto effettuato.

L’idea di Carrefour è proprio questa, replicare in parte ciò che di buono avevamo già visto da Unieuro e da Trony, applicandolo alla propria situazione. Gli acquisti possono essere effettuati solamente nei punti vendita fisici in Italia, senza e-commerce o sito ufficiale, ed in nessun caso dovreste preoccuparvi delle scorte effettivamente disponibili in negozio.

Volantino Carrefour: questi sono i prezzi da cogliere al volo

Buonissime occasioni attendono i consumatori che vogliono risparmiare al massimo su ogni acquisto effettuato, in primis ecco arrivare uno sconto speciale su iPhone 11, uno dei più richiesti e desiderati del 2020, in vendita oggi a 829 euro. Volendo restare sempre entro il mondo Apple, l’occhio cade sulla versione più economica, rappresentata indiscutibilmente dall’Apple iPhone SE 2020, un ottimo terminale dal rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente, acquistabile a 499 euro.

Il mondo Android è quasi interamente rappresentato da dispositivi il cui prezzo non supera i 400 euro, ecco quindi arrivare Galaxy A71, Huawei P30 Lite New Edition, Samsung Galaxy A50, Xiaomi Redmi 8A, Xiaomi Redmi Note 8T, Samsung Galaxy A20e o Samsung Galaxy A40.

Il volantino Carrefour lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto, ricordatevi comunque che gli acquisti sono effettuabili solamente nei punti vendita, e che il buono sconto dovrà essere speso in un secondo momento sempre nello stesso negozio (sono cumulabili, se acquistate due prodotti, i buoni si sommeranno).