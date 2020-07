WindTre sin dal suo ingresso in scena ha dimostrato di essere in grado di tenere testa ai suoi rivali e di attirare l’attenzione degli utenti. L’operatore punta sulle sue offerte operator attack e sulle tariffe All Inclusive e, proponendo quantità abbondanti di Giga di traffico dati coinvolge gli utenti invogliandoli a procedere con l’acquisto di una nuova SIM. Le tariffe attualmente presenti in listino si propongono di soddisfare le esigenze di quanti più clienti e proprio per questo alcune in particolar modo si mostrano rivolte a fasce prestabilite di utenti classificati, ad esempio, in base all’età; altre, invece, pur essendo rivolte a tutti offrono quantità differenti di Giga di traffico dati in modo da dimostrarsi adeguate a ognuno. Qui esponiamo le caratteristiche delle migliori tariffe WindTre, tenendo conto del rapporto “quantità-prezzo”.

WindTre: le migliori tariffe con minuti, SMS e Giga di traffico dati!

Le offerte operator attack sono senza alcun dubbio le migliori tra tutte le tariffe WindTre del momento. I clienti possono attivarle in base al loro gestore di provenienza, andando incontro esclusivamente alla spesa necessaria per l’acquisto della nuova SIM e al primo rinnovo anticipato della promozione. Fatta eccezione per i clienti provenienti da Vodafone, Tim, ho Mobile e Kena Mobile, tutti gli altri clienti possono ottenere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile. A cambiare in relazione al gestore da cui si trasferisce il numero è il costo da sostenere per il rinnovo: si va dai 5,99 euro al mese ai 9,99 euro al mese.

A destare altrettanta attenzione sono le offerte rivolte ai clienti under 20 e under 30. I primi possono procedere con l’attivazione della tariffa WindTre Student, che prevede una spesa di 9,99 al mese e offre: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri; e 80 GB di traffico dati.

I clienti aventi età massima 30 anni, invece, possono richiedere l’offerta WindTre Young Summer Edition che a soli 9,99 euro al mese prevede: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri; e Giga illimitati alla massima velocità disponibile. La tariffa in questione è destinata a subire delle modifiche alla fine dell’estate. Il gestore, appunto, procederà con delle variazioni che riguarderanno il costo e i contenuti. I clienti potranno usufruire di minuti ed SMS illimitati ma i Giga previsti saranno soltanto 80. Il costo, invece, sarà di 11,99 euro al mese.