WhatsApp: nuovo aggiornamento, la versione in arrivo porta alcune novità

I messaggi WhatsApp sono ormai da diversi anni la forma di comunicazione più diffusa non solo in Italia ma in giro per il mondo. Ogni utente che ha uno smartphone, difficilmente non possiede al suo interno la nota applicazione colorata di verde dedicata alla messaggistica.

Si tratta infatti del metodo più veloce e soprattutto del metodo meno dispendioso per comunicare con qualsiasi altra persona che abbia a disposizione la piattaforma. Sono stati tanti i miglioramenti durante gli ultimi anni, i quali sono stati resi possibili dagli sviluppatori e dagli aggiornamenti lanciati. In alcuni casi si è trattato di vere e proprie novità inedite, le quali hanno aggiunto quel qualcosa in più a WhatsApp che magari nessuno si aspettava. Durante gli ultimi giorni si è parlato molto del nuovo aggiornamento, il quale andrà a migliorare un aspetto estremamente importante.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento va a modificare l’ascolto dei messaggi vocali

Spesso quando l’utente medio riceve un messaggio vocale su WhatsApp, né rimanda l’ascolto. Il motivo è semplice: dopo averlo ascoltato, sarebbe costretto a rispondere subito per evitare che il mittente pensi ad una mancata risposta.

Con il nuovo aggiornamento il problema non esisterà più, visto che l’app di messaggistica adesso consente di premere il tasto play anche dalla notifica che compare sullo schermo. In questo modo potrete dunque evitare le celebri spunte blu, le quali non saranno attivate. In realtà questo tipo di aggiornamento è già molto diffusa sugli smartphone di casa Apple così come quelli Android, ma nelle prossime settimane sarà esteso a più dispositivi.