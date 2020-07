Vodafone: a sorpresa arrivano 3 offerte del tutto nuove fino a 50GB

Tutti gli utenti che credono che Vodafone sia il migliore gestore in assoluto, ne hanno ben donde. Infatti l’azienda si è costruita la sua grande fama grazie a tutte le offerte e a tutti i servizi che negli ultimi anni ha concesso al pubblico.

In giro per l’Europa non esiste infatti un provider più influente, visto che in tutte le altre nazioni Vodafone riesce a dominare in maniera analoga. La rete 4G del gestore anglosassone è inoltre la più estesa del continente, per cui sulla qualità non ci sono dubbi. Negli ultimi tempi però qualcuno sarebbe riuscito senza troppe problematiche a rubare utenti proprio a Vodafone. Tra questi c’è sicuramente Iliad, che attualmente rientro di diritto tra i gestori più interessanti del panorama mobile. Ora però Vodafone vuole recuperare parte del suo pubblico e per questo ecco tre offerte davvero interessanti.

Vodafone, ecco le migliori offerte in assoluto per far rientrare gli utenti

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga