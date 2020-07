Nel corso di questa prima parte dell’estate già abbiamo segnalato la presenza di alcune interessanti tariffe create ad hoc dal gruppo commerciale di TIM. L’operatore italiano ha rivisto in parte la sua strategia, anche per contrastare l’avanzata del nuovo gestore WindTre. I due provider si confrontano attualmente con due iniziative, dedicata al pubblico strategico dei giovani e degli under 25.

TIM, il nuovo pacchetto di consumi previsto con l’offerta Young

Alla versione rinnovata della WindTre Young, TIM risponde al tempo stesso con una rivisitata iniziativa di TIM Young: la Young Student Edition. La promozione è disponibile tanto per i nuovi clienti tanto per chi già risulta abbonato.

La Young Student Edition garantisce il pacchetto di consumi più completo di sempre per gli under 25, con un prezzo davvero vantaggioso. Al costo di 9,99 euro, gli abbonati riceveranno chiamate senza limiti per le telefonate più SMS illimitati e 40 Giga per la connessione internet. Il costo è garantito per chi effettua pagamento con il metodo della Ricarica Automatica. Previsto una spesa iniziale di 25 euro per l’attivazione della rete (con 20 euro di credito residuo): il primo mese sarà completamente a costo zero.

La Young Student Edition presenta anche degli importanti extra. In primo luogo gli utenti potranno beneficiare di connessione illimitata su servizi social e chat. Anche per le piattaforme di didattica digitale non è previsto consumo della quota internet e per quanto concerne i servizi di streaming musicale, TIM offre ben sei mesi a costo zero per ascoltare musica e playlist sul portale TIMmusic Platinum.