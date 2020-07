Il 5 agosto Samsung presenterà i suoi nuovi device durante il tanto atteso Samsung Unpucked 2020. Durante l’evento appariranno molto probabilmente i nuovi smartphone del colosso e tanti altri dispositivi davvero interessanti, tra i quali i nuovi auricolari wireless e il Samsung Galaxy Watch 3. Le indiscrezioni emerse in merito alle possibili caratteristiche dei nuovi dispositivi sono numerose ma alcune guardano al futuro e fanno riferimento ai prossimi smartphone Samsung Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21: i nuovi smartphone potrebbero essere disponibili in tre varianti!

A riportate le notizie a cui facciamo riferimento è il portale SamMobile che proprio in questi ultimi giorni ha supposto il lancio, previsto per il prossimo anno, da parte del colosso di alcuni nuovi smartphone. Le indiscrezioni riguardano soprattutto i modelli probabilmente pensati dall’azienda e affermano che le varianti disponibili molto probabilmente saranno tre. In realtà la notizia non è poi così inaspettata poiché Samsung ormai da tempo segue una sorta di copione che prevede la presentazione di tre modelli differenti per ogni nuovo smartphone lanciato.

I dettagli noti non sono molti ma, stando alle informazioni diffuse in rete, sappiamo che i nuovi dispositivi potrebbero essere: Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra. I tre smartphone Samsung saranno molto probabilmente compatibili con il 5G ma il colosso potrebbe anche procedere con la presentazione di varianti in 4G. Le uniche ulteriori informazioni conosciute fanno riferimento alla capacità della memoria interna ma si tratta anche in questo caso di semplici supposizioni che necessitano di tempo per essere smentite o confermate.