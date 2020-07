L’operatore virtuale di Vodafone, ho.Mobile si è deciso ad ufficializzare il servizio VoLTe, che permette di chiamare, navigare e utilizzare le app in 4G contemporaneamente.

Nello stesso momento ha anche deciso di rendere nuovamente disponibile la propria offerta da 8.99 euro al mese e le SIM vengono “regalate” in edicola ad alcuni nuovi già clienti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile ha finalmente ufficializzato il servizio VoLTe su rete Vodafone

Dopo una fase sperimentale, ho. ha comunicato nel suo sito ufficiale ho-mobile.it che il servizio VoLTE è gratuito ed è disponibile per tutti i suoi clienti che hanno uno smartphone compatibile. L’operatore virtuale specifica che le chiamate sono in alta definizione e senza rumori di fondo. Da ieri 27 luglio 2020 ha anche deciso di reintrodurre l’offerta da 8.99 euro al mese.

Quest’ultima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo appunto di 8.99 euro al mese. Il costo di attivazione di questa offerta è di 9 euro. Il costo minimo della nuova SIM ricaricabile è di 99 centesimi di euro. Il costo di 8.99 euro è condizionato all’attivazione di un nuovo numero o all’effettiva portabilità entro 15 giorni dagli operatori a cui l’offerta è dedicata.

In caso contrario, il nuovo cliente perderà lo sconto e l’offerta si rinnoverà a 12.99 euro al mese. L’offerta ho. 9.99 con minuti, SMS e 50 Giga, che costava 1 euro al mese in più, chiude in commercializzazione. Potete comunque visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le offerte attualmente attivabili per i nuovi clienti con o senza contestuale portabilità del proprio numero.