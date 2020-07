Gli utenti di Fortnite hanno sperato fino alla fine che all’interno del battle royale arrivassero le auto nella scorsa settimana. Purtroppo, le aspettative sono state deludenti. Epic ha dichiarato su Twitter ieri che passeranno alcune settimane prima che le auto arrivino effettivamente nel gioco e non ha specificato quando.

Le informazioni sull’arrivo della nuova feature erano state messe online da HypeX, un noto minatore di dati. C’era un riferimento al rifornimento di veicoli nelle sfide di questa settimana e ciò ha reso probabile l’arrivo delle auto ​​questa settimana. A quanto pare, però, non sono arrivate e ora è calato il mistero su quando arriveranno.

Fortnite, la prossima stagione sarà incentrata sulle auto ?

Non ci sono ulteriori informazioni su quando saranno disponibili le auto, ma non è del tutto sorprendente vedere Epic prendersi del tempo per rilasciarle. Quando il team di sviluppo rilasciò le palle per criceti, queste vennero disabilitate a causa di un bug; anche i Mech vennero disabilitati per un problema che li faceva esplodere spontaneamente. Probabilmente, gli sviluppatori vogliono evitare problemi del genere questa volta.

Restano solo quattro settimane nel capitolo 2, stagione 3, quindi a meno che la stagione non sia estesa, è del tutto possibile che non vedremo le macchine in gioco fino alla stagione 4. Dopotutto, questa stagione è incentrata sull’acqua quindi potremo vedere una stagione 4 completamente incentrata sulle auto. Al momento, però, Epic non ha rilasciato nessun anteprima su cosa possiamo aspettarci dalla prossima stagione. Speriamo che durante la stagione estiva il team di sviluppo ci dia un’idea sulla stagione 4.