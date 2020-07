Expert riparte fino ai primi giorni del mese di Agosto con la campagna promozionale condita dalle offerte che tutti noi stavamo cercando, un volantino davvero molto invitante tramite il quale il consumatore può pensare di risparmiare il più possibile, senza troppi sforzi.

La soluzione qui descritta è da considerarsi attiva fino al 2 agosto in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza limitazioni particolari, nonché direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica. Gli acquisti effettuati online porteranno esattamente al pagamento di una piccola cifra aggiuntiva per la consegna a domicilio; ad ogni modo è da segnalare la presenza del Tasso Zero, con TAN e TAEG allo 0%, al superamento di una determinata soglia minima di spesa.

Volantino Expert: questi prezzi vi faranno girare la testa

Osservando prima di tutto la fascia alta del mercato della telefonia mobile, veniamo a conoscenza di buoni sconti applicati prima di tutto applicati sul Samsung Galaxy S20, uno smartphone che non necessita di presentazioni, finalmente acquistabile dagli utenti alla cifra finale di 649 euro, sempre e soltanto per la versione sbrandizzata.

Salendo a 749 euro incrociamo invece uno dei modelli Apple più richiesti e desiderati degli ultimi mesi, stiamo parlando dell’iPhone 11, ufficialmente acquistabile a 749 euro nella versione completamente sbrandizzata.

Naturalmente il volantino Expert non si limita esclusivamente ai suddetti dispositivi, per godere di maggiori informazioni in merito ad una campagna promozionale sicuramente interessante, aprite subito le pagine che trovate inserite qui sotto.