Euronics prosegue con la campagna promozionale più richiesta ed apprezzata del momento, fino al 2 agosto sarà possibile approfittare dei cosiddetti Sottocosto, tantissimi sconti e prezzi bassi attendono i consumatori italiani.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, sono effettuabili solamente nei punti vendita di proprietà di un socio in particolare, stiamo parlando di Euronics Nova. Gli utenti dovranno necessariamente recarsi personalmente in negozio per completarli, in caso contrario non potranno in nessun modo approfittare degli stessi prezzi.

Non perdetevi le migliori offerte Amazon e tutti i codici sconto gratis, iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Euronics: queste sono le offerte da cogliere al volo

Gli smartphone effettivamente in promozione sono davvero tantissimi, tra i migliori annoveriamo sicuramente alcune piccole chicche, sebbene comunque non raggiungano la fascia alta del mercato della telefonia mobile.

I più interessanti tra quelli in promozione restano sicuramente Xiaomi Redmi Note 8T in vendita a 149 euro, passando anche per gli ultimi Xiaomi Mi Lite 10 5G a 349 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 189 euro o Huawei P40 Lite 5G a 329 euro. Riducendo ancora una volta i prezzi di vendita, incrociamo infine Oppo A5 2020, Oppo A9 2020, Huawei P Smart S, Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy A51, Galaxy A30S, Huawei P30 Lite New Edition, Huawei P Smart 2019 o Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Euronics citato nel nostro articolo potete collegarvi direttamente alle pagine che trovate inserite qui sotto nel dettaglio. Ricordatevi le limitazioni già discusse, ovvero gli acquisti potranno essere completati solamente presso Euronics Nova.