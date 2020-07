Continuano i lavori per il passaggio del digitale terrestre alla tecnologia Dvb-T2. Già dal primo di luglio sono tanti i canali ad essere scomparsi o riposizionati nell’elenco della TV; altri canali invece sono stati sostituiti da canali fantasma che invitano alla risintoniziazione del decoder. A subire questi stravolgimenti sono stati i Mux (Multiplex), i pacchetti di trasmissione del segnale di: Mediaset 1, Mediaset 3, Dfree e Rete A1.

Tra i canali ad essere spariti o sostituiti quelli delle emittenti radiofoniche tra cui: R101 Tv, Virgin Radio Tv e Radio 105 TV. Scomparsi anche i canali di cinema di Sky e Premium. Insomma i canali ad aver subito dei cambiamenti sono veramente tanti ma per poter tornare a vederli basterà risintonizzare il decoder.

Digitale Terrestre: ecco tutti i cambiamenti

Per quanto riguarda il blocco Mux di Mediaset 1 i canali a chiudere sono National Geographic, Premium Emotion e Sky Cinema Per Te 1; in concomitanza però, sui canali 464 e 465 sono stati aggiunti i canali Premium Cinema 2 e Premium Cinema 3. Nel blocco di canali Mediaset 3 le principali modifiche, come anticipato, riguardano i canali delle emittenti radio con l’aggiunta di Mediaset Extra che si sposta al canale 55.

I canali del Mux DFree a essere cancellati sono invece Premium Energy, Premium Comedy e Premium Cinema 1. Questi canali sono stati definitivamente cancellati e anche se apparirà il messaggio di richiesta di risintoniziazione, una volta effettuata, non si potrà comunque tornare a vederli. Il Mux Rete A1 registra infine il cambio nome di Mediaset Extra-Provvisorio; chiude invece il canale Zelig Sport-Provvisorio.