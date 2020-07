Carrefour è davvero impazzita, fino al 6 agosto regala buoni sconto su ogni acquisto legato al mondo della tecnologia, in questo modo gli utenti potranno raggiungere i prodotti desiderati, ed allo stesso tempo avere credito da spendere poi per la propria spesa.

Le compravendite, come al solito, sono possibili solamente nei punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, ci teniamo a ricordare che la tecnologia non potrà essere raggiunta direttamente online sul sito ufficiale. Non sono ad ogni modo presenti limitazioni regionali o quant’altro, la campagna è attiva ovunque sul territorio.

Volantino Carrefour: tanti sconti per tutti gli utenti

Innumerevoli sono gli smartphone che Carrefour ha deciso di integrare in promozione, tra questi troviamo appunto iPhone 11 in vendita a 829 euro, passando per iPhone SE 2020 a 499 euro, Galaxy A71 a 399 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 279 euro, Galaxy A50 a 249 euro, Samsung Galaxy A40 a 199 euro, Samsung Galaxy A20e a 149 euro, Xiaomi Redmi 8A a 119 euro e Xiaomi Redmi Note 8T a 179 euro.

Se interessati, invece, al mondo dei monopattini, segnaliamo la possibilità di acquistare l’ultimo E-Scooter Nilox Dot Eco 3 alla modica cifra di 199 euro. Infine, ecco arrivare anche un buono sconto sullo Huawei MediaPad T5 LTE, 199 euro sono più che accettabili, considerata la qualità generale del prodotto.

Tutti i dettagli della promozione, nonché volantino Carrefour, li potete trovare elencati qui sotto nella galleria fotografica, ricordandovi ad ogni modo che li acquisti li potete completare solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.