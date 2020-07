Bennet propone al pubblico italiano, senza limitazioni o regionalità particolari, un volantino che vuole sfidare apertamente il dominio dei vari Esselunga e Unieuro, rilanciando prezzi veramente bassi ed alla portata di tutti.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere completati esclusivamente in negozio, entro e non oltre il 5 agosto 2020 (a patto che le scorte non vengano esaurite prima). Abbiamo fatto questa piccola precisazione, proprio perché, sebbene non sia un SottoCosto, i numeri di pezzi distribuiti nei punti vendita non sono tantissimi.

Volantino Bennet: sconti per tutti i gusti e prezzi bassi

Lo smartphone che attrae maggiormente l’attenzione dei consumatori è l’Apple iPhone 8, un dispositivo non recente (è ormai in vendita da qualche anno), tuttavia ancora perfettamente in grado di soddisfare anche l’utente più esigente, sopratutto grazie al brand alle sue spalle. Il prezzo di vendita è comunque in linea con le aspettative, si aggira attorno ai 379 euro, per la sola versione no brand.

Volendo invece puntare verso smartphone con sistema operativo Android, da Bennet non troviamo i top di gamma che tutti vorremmo, ma modelli appartenenti alla fascia medio-bassa, tra questi annoveriamo Alcatel 1, Galaxy A70, Galaxy A20e e pochissimo altro ancora. I prezzi di vendita non superano i 269 euro, segnale che comunque tutti vi possono accedere senza dover ricorrere a finanziamenti o quant’altro.

Maggiori informazioni relative alla corrente campagna promozionale di casa Bennet le potete trovare direttamente tra le pagine elencate qui sotto nel dettaglio.