La promozione di WindTre che promette all’utente la possibilità di richiedere un bundle quasi infinito è la Go 50 Top+ Online, una splendida soluzione che richiede il versamento di un canone fisso relativamente ridotto, soli 5,99 euro al mese, per ricevere in cambio tantissimi giga al mese.

L’accesso, come sempre accade quando parliamo di promozioni molto allettanti, è limitato esclusivamente ai possessori di una SIM ricaricabile ben specifica, oggi individuata nei MVNO (non i semivirtuali, quali sono Kena Mobile, Very Mobile o ho.Mobile), pronti a presentare richiesta di portabilità del numero originario.

Il costo iniziale che dovranno sostenere corrisponderà a soli 10 euro, necessari per acquistare la SIM ricaricabile, senza però sborsare alcunché per la promozione in sé; allo stesso modo va segnalata la totale assenza di vincoli contrattuali di durata, in questo modo il cliente potrà decidere di abbandonare l’azienda quando vorrà, senza dover pagare penali di alcun tipo.

WindTre: offerte e promozioni a più non posso per tutti

Con la Go 50 Top+ Online si pagheranno comunque soli 5,99 euro al mese, tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, per godere nel contempo di minuti illimitati e di 200 SMS da poter utilizzare verso chiunque sul territorio nazionale, affiancati da ben 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile (4.5G).

Il consumatore che si ritrova in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad, invece, potrà richiedere la versione base disponibile in tutti i punti vendita sul territorio, per la quale è comunque richiesta e necessaria la portabilità del numero originario ed il pagamento di 10 euro.