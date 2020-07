Vodafone propone al pubblico italiano una promozione davvero speciale, richiedendo in cambio un canone non particolarmente elevato, se considerate appunto il bundle effettivamente offerto con la Special Giga.

Originariamente riconosciuta come Vodafone Special 20 + 50 giga, in quest’ultimo periodo è stata rinominata, riuscendo a guadagnarsi una posizione di tutto rispetto nel mercato della telefonia mobile. L’accesso, come sempre accade quando parliamo di promozioni dal grandissimo potenziale, è riservato esclusivamente ad alcuni fortunati consumatori in possesso di specifici pre-requisiti, nello specifico un numero di telefono di proprietà di Iliad o di un virtuale (ricordate che sono sempre esclusi i cosiddetti semivirtuali), con annessa richiesta di portabilità obbligatoria verso Vodafone.

Vodafone: la promozione è davvero senza limiti

La Special Giga richiede comunque il versamento di un canone fisso di 9,99 euro al mese, tramite ricarica automatica; a differenza del solito, in questo caso l’utente dovrà pagare il tutto tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile.

All’interno della promozione trovano posto incredibili contenuti, individuati in 1000 SMS da poter inviare a chiunque, illimitati minuti per chiamare ogni numero sul territorio nazionale, per finire con ben 70 giga di internet alla velocità massima disponibile, addirittura 600Mbps in download (naturalmente raggiungibili con smartphone abilitato).

La richiesta di attivazione deve essere presentata necessariamente nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale; il costo iniziale corrisponde esattamente a 10 euro per la SIM da acquistare ed 1 centesimo per la promozione in sé, sono ad ogni modo inclusi 5 euro di credito residuo (utilizzabile anche per pagare il canone fisso di 9,99 euro).