Per tutto il corso dell’estate proseguirà la competizione che vede opposte Vodafone ed Iliad nel campo della telefonia mobile. I due operatori continuano a proporre a tutti gli abbonati una serie di iniziative low cost propedeutiche alla portabilità del numero di telefono. La sfida di queste settimane si gioca sulla contrapposizione tra due ricaricabili estremamente popolari.

Vodafone sfida Iliad: la battaglia con le migliori offerte dell’estate

Iliad, come suo solito, anche per la stagione estiva continua a garantire al pubblico la ricaricabile più popolare del momento: parliamo ovviamente della Giga 50. La tariffa prevede un pacchetto di contenuti base con minuti ed SMS illimitati a cui si aggiungono 50 Giga per internet al costo di 7,99 euro.

Dal canto suo, invece, Vodafone risponde mettendo sul piatto dei nuovi abbonati la ricaricabile chiamata Special 50 Giga. Gli utenti che procederanno all’attivazione di questa tariffa potranno utilizzare minuti senza limiti per le telefonate più 50 Giga per navigare in internet. Il costo sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Sia nell’uno che nell’altro caso, gli utenti dovranno effettuare la portabilità del numero e dovranno aggiungere una quota di 10 euro da pagare una volta sola. Ovviamente, sia Vodafone che Iliad mettono anche a disposizione dei nuovi abbonati una serie di servizi aggiuntivi per le stesse ricaricabili.

Tutti coloro che attiveranno la Special 50 Giga di Vodafone potranno beneficiare della connessione 4,5G (laddove presente) a costo zero ed anche l’hotspot personale sarà gratuito. Per Giga 50 di Iliad, ci sarà la possibilità di effettuare chiamate verso l’estero, in oltre sessanta paesi del mondo, senza costi aggiuntivi.