Su Sky durante questa settimana andranno in onda le ultime due giornate del campionato. La fine della Serie A il prossimo weekend non segna però la conclusione delle esclusive per la pay tv. L’emittente infatti ha tante altre sorprese per gli abbonati nel prossimo Agosto con esclusive di livello come Champions League, NBA, Formula 1 e motomondiale.

Sky, l’offerta per la visione su digitale terrestre disponibile a costi da ribasso

Durante queste ultime settimane, Sky ha rivisto in parte anche la sua offerta commerciale ed ha deciso di creare uno spazio sempre maggiore alle iniziative legate al digitale terrestre. Gli utenti che scelgono la tecnologia del DTT per la visione delle esclusive potranno accedere ad un costo davvero molto vantaggioso.

La disponibilità dei canali Sport e Calcio di Sky sul digitale terrestre comporta una spesa mensile pari a 34,90 euro. Il costo sarà garantito per i primi dodici mesi. Con la selezione di questa offerta gli abbonati potranno gustarsi i migliori eventi della pay tv senza la necessità di un decoder e senza l’istallazione di una parabola. L’iniziativa di Sky per il mercato del DTT si rivolge ovviamente a tutti i nuovi abbonati, ma anche ai clienti storici con attivo un regolare piano per il satellitare.

Nell’iniziativa della tv sarà inoltre garantito a costo zero anche il servizio Sky Go. Attraverso la relativa app da scaricare su smartphone, tablet o dispositivi fissi, gli abbonati potranno seguire le loro competizioni preferiti anche fuori casa, sul luogo di vacanza o altrove attraverso la tecnologia streaming.