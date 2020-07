Non molti giorni fa, il colosso sudcoreano Samsung ha portato ufficialmente in India il nuovo device entry-level della serie Galaxy M. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha presentato in veste ufficiale una ulteriore variante di quest’ultimo, cioè il nuovo Samsung Galaxy M01 Core.

Ecco le caratteristiche del nuovo entry-level di Samsung

Samsung ha quindi svelato per il mercato indiano questo nuovo device, anche se in realtà si tratta di una vecchia conoscenza. Il nuovo Samsung Galaxy M01 Core, infatti, altro non è se non una versione del Samsung Galaxy A01 Core (presentato pochi giorni fa in Indonesia) destinata per il mercato indiano.

Come è possibile notare, il design del nuovo Galaxy M di Samsung è praticamente identico al device della serie Galaxy A. Sul fronte è infatti presente il piccolo display con una diagonale da 5.4 pollici e con risoluzione pari a 720p+ (ovvero HD+). Anche sul retro abbiamo lo stesso design, con una backcover realizzata in plastica e con un singolo sensore fotografico da 8 megapixel.

Si tratta di uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa e ha bordo troviamo la versione del software più leggera di casa Google, cioè Android 10 Go. Il processore è il SoC MediaTek MT6739, la GPU è la Mali-T760 MP2 mentre i tagli di memoria disponibile sono da 1/16 GB oppure da 2/32 GB (c’è la possibilità di espandere la memoria tramite microSD ed è presente il supporto dual sim).

Prezzi e disponibilità

Sarà possibile acquistare in India il nuovo entry-level Samsung Galaxy M01 Core a partire dal prossimo 29 luglio nelle colorazioni Black, Red e Blue. Il prezzo di vendita sarà pressoché lo stesso del Galaxy A01 Core, ovvero di circa 65-70€ al cambio attuale.