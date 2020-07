Continuano le celebrazioni per il decimo compleanno di PlayStation Plus, sta volta Sony regala addirittura dei soldi. Solo qualche settimana fa avevamo raccontato dell’iniziativa di PlayStation lanciata per celebrare l’anniversario del suo servizio premium a pagamento. La compagnia videoludica ha avviato, creando un apposito sito per l’evento, una pagina in cui poter vincere abbonamenti al servizio giocando un minigame.

Il gioco, per nulla complicato consiste nello spegnere 10 candeline cliccando con il mouse al momento opportuno; inoltre tra tutti i partecipanti verranno estratti altri 10 fortunati che potranno portarsi a casa un abbonamento annuale. PlayStation pare però voler fare le cose in grande e da qualche giorno alcuni utenti hanno trovato una gradita sorpresa sui propri account.

PlayStation Plus regala 10 euro a gli abbinati

La notizia era iniziata a circolare qualche giorno fa quando alcuni utenti americani avevano iniziato a segnalare la comparsa inspiegabile di fondi sul proprio Wallet PlayStation. Pian piano le segnalazioni sono iniziate ad arrivare da un po’ ovunque viaggiando sui social e su reddit.

Adesso si inizia ad avere notizia di accrediti anche in Italia, dove alcuni account hanno registrato un aumento di 10.00 euro dei propri fondi; tra i post su Instagram poi è comparso anche uno screen dello store in cui si legge il messaggio:” Per festeggiare i 10 anni di PlayStation Plus abbiamo aggiunto € 10.00 di credito PlayStation Store al tuo account. Grazie per aver scelto PlayStation Plus“. Non resta dunque che controllare la propria casella di posta nella speranza di essere tra i fortunati vincitori dell’incredibile regalo fatto da PlayStation.