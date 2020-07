E’ tempo di aggiornamenti in casa Xiaomi, e la nuova interfaccia personalizzata che va ad innestarsi su Android 10 nei modelli della casa cinese è in fase di release.

Il roll out della 12a versione del software, MIUI 12, apporterà significativi miglioramenti nell’ambito della grafica, della fotocamera – con l’introduzione dell’AI Shutter per scegliere la foto migliore fra le varie catturate – e della lettura grazie alla Reading Mode. In particolare quest’ultima ha creato notevole hype nel corso dei mesi: si prospetta come una grande novità, che consentirà ai possessori di smartphone Xiaomi di utilizzare il dispositivo come e-reader con una grafica molto più simile alla carta stampata.

Negli ultimi giorni, ai modelli per cui era stato preannunciato l’arrivo dell’update, si sono aggiunti per certo Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Lite 5G, i due top di gamma dell’azienda, e Xiaomi Mi 9T, uno smartphone di fascia media che ha ottenuto un certo consenso da parte del pubblico.

MIUI 12, la lista degli smartphone da aggiornare

Ecco dunque una lista completa degli smartphone che andranno ad aggiornarsi alla nuova versione del software.